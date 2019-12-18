Конгресс США одобрил создание военно-космических сил

18 декабря, 2019, 08:57

В оборонном бюджете США на 2020 год, за который проголосовал американский Конгресс, заложены расходы на создание нового рода войск - космических

Об этом сообщает " DW ".

Законопроект о создании военно-космических сил включен в оборонный бюджет США.

После подписания бюджета президентом Дональдом Трампом космические войска станут шестым родом войск армии США: наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами, а также береговой охраной и морской пехотой.

Во время дебатов вице-президент США Майк Пенс заявил, что созданиях ВКС станет "большим шагом для американцев". В Белом Доме отметили, что с принятием закона будет выполнено обещание Трампа сохранить "ведущую роль США в космосе".

Законопроект предусматривает, что одной из задач новых американских космических войск будет защита от агрессии и проведения операций в космоси.Також в законопроекти говорится, что рекрутировать военных к новому роду войск будут по авиации.

Как заявил исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан, общая численность нового рода войск будет составлять 15-20 тыс. Военнослужащих.

Также Шанахан отметил большую угрозу в космосе от России и Китая.