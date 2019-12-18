Коболев заявил, что вероятность подписания транзитного соглашения до 1 января очень мала
18 декабря, 2019, 19:33
Председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания газового транзитного соглашения между Украиной и Россией до 1 января "непрерывно стремится к нулю"
Об этом сообщает ЭП.
"Трудно предсказать, что будет на переговорах с Газпромом, надеюсь, что контракт будет подписан. Но уже можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта до 1 января очень мала. Есть такой термин в математике "непрерывно стремится к нулю", но надеемся на лучшее. Если транзита не будет, то нового оператора ГТС ждет прекрасная возможность пройти испытания стресс-тестом, который подтвердит что анбандлинг прошел хорошо", - заявил Коболев.
- Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал возможный вариант развития событий в случае отсутствия договоренности с "Газпромом".
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