Коболев заявил, что вероятность подписания транзитного соглашения до 1 января очень мала

18 декабря, 2019, 19:33

Председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания газового транзитного соглашения между Украиной и Россией до 1 января "непрерывно стремится к нулю"

Об этом сообщает ЭП.

"Трудно предсказать, что будет на переговорах с Газпромом, надеюсь, что контракт будет подписан. Но уже можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта до 1 января очень мала. Есть такой термин в математике "непрерывно стремится к нулю", но надеемся на лучшее. Если транзита не будет, то нового оператора ГТС ждет прекрасная возможность пройти испытания стресс-тестом, который подтвердит что анбандлинг прошел хорошо", - заявил Коболев.