Грузию всколыхнули протесты из-за самоубийства подростка после допроса в полиции
Об этом сообщает Новости-Грузия.
Как сообщает портал, акция протеста вчера вечером началась у здания МВД, а сегодня с утра проходит у парламента, Государственной канцелярии, здания "Зеленой школы", где произошел инцидент, в котором обвиняли подростка.
Такие же акции прошли в Батуми, Гори, Зугдиди, Рустави и Кутаиси.
В некоторых случаях митинги сопровождались столкновениями с полицией, которая не позволяла участникам акции делать надписи на зданиях госучреждений и на прилегающей территории.
Отмечается, что в частной "Зеленой школы" в Тбилиси ночью проник неизвестный и сделал несколько надписей грубого характера.
В связи с инцидентом в полицию был вызван в качестве свидетеля 15-летнего Луку Сирадзе, который в октябре перешел из "Зеленой школы" в государственную школу N100.
На допросе парень почувствовал себя нехорошо и попросил о медицинской помощи. В этом ему было отказано.
Допросы проводили 10 и 11 декабря, а 12 декабря Лука прыгнул с 9-го этажа. Мальчик выжил и еще пять дней пролежал в реанимации в коматозном состоянии.
17 декабря, после того как Лука скончался в больнице, была задержана следственного управления Дидубе-Чугуретськои полиции Марина Чолоян, - одна из тех полицейских, кто допрашивал Луку.
Чолоян обвиняется в принуждении ребенка к даче показаний, хотя сначала уголовное дело было возбуждено по статье "доведение до самоубийства".
Вскоре прокуратура должна предъявить обвинение задержанному. В случае подтверждения вины Чолоян грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до пяти лет.
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