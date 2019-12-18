Грузию всколыхнули протесты из-за самоубийства подростка после допроса в полиции

18 декабря, 2019, 13:20

В разных городах Грузии сегодня проходят акции протеста из-за гибели 15-летнего Луки Сирадзе, который прыгнул с 9-го этажа после того, как дважды побывал на допросе в полиции

Об этом сообщает Новости-Грузия.

Как сообщает портал, акция протеста вчера вечером началась у здания МВД, а сегодня с утра проходит у парламента, Государственной канцелярии, здания "Зеленой школы", где произошел инцидент, в котором обвиняли подростка.

Такие же акции прошли в Батуми, Гори, Зугдиди, Рустави и Кутаиси.

В некоторых случаях митинги сопровождались столкновениями с полицией, которая не позволяла участникам акции делать надписи на зданиях госучреждений и на прилегающей территории.

Отмечается, что в частной "Зеленой школы" в Тбилиси ночью проник неизвестный и сделал несколько надписей грубого характера.

В связи с инцидентом в полицию был вызван в качестве свидетеля 15-летнего Луку Сирадзе, который в октябре перешел из "Зеленой школы" в государственную школу N100.

На допросе парень почувствовал себя нехорошо и попросил о медицинской помощи. В этом ему было отказано.

Допросы проводили 10 и 11 декабря, а 12 декабря Лука прыгнул с 9-го этажа. Мальчик выжил и еще пять дней пролежал в реанимации в коматозном состоянии.

17 декабря, после того как Лука скончался в больнице, была задержана следственного управления Дидубе-Чугуретськои полиции Марина Чолоян, - одна из тех полицейских, кто допрашивал Луку.

Чолоян обвиняется в принуждении ребенка к даче показаний, хотя сначала уголовное дело было возбуждено по статье "доведение до самоубийства".

Вскоре прокуратура должна предъявить обвинение задержанному. В случае подтверждения вины Чолоян грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до пяти лет.