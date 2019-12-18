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Espreso.tvЭкономикаЕвропейская Бизнес Ассоциация предлагает "выключить турборежим" по законопроекту о "налоговом терроре" №1210

Европейская Бизнес Ассоциация предлагает "выключить турборежим" по законопроекту о "налоговом терроре" №1210

Европейская Бизнес Ассоциация в своем официальном письме в Верховную Раду предлагает по законопроекту №1210 "выключить турбо-режим до начала нового года и начать детальное обсуждение спорных позиций в нормальном рабочем порядке чтобы выработать действительно комплексные и основательные правила"

Об этом идет речь в обращении на официальном сайте ЕБА.

Письмо, которое содержит более 166 страниц поправок и предложений к законопроекту №1210, который уже в деловых кругах получил название "налоговый террор", было направлено председателю Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики, автору законопроекта Даниилу Гетьманцеву.

Прежде всего, в ЕВА заявили о недопустимости введения в действие отдельных норм законопроекта с 1 января 2020 (то есть за 2 недели до начала бюджетного периода в котором будут действовать такие нормы).

Эксперты единодушны: введение таких масштабных изменений в такие сжатые сроки несет значительные риски для бизнеса, ставит под угрозу ведение деятельности добросовестными налогоплательщиками, негативно отразится как на инвестиционном климате, так и на доходах бюджета - говорится в письме за подписью Анны Деревянко, исполнительного директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Среди ключевых сущностных замечаний Европейской Бизнес Ассоциации - во-первых, доначисления налоговых обязательств по НДС, если базовая цена экспорта ниже цены приобретения таких товаров. Во-вторых, штрафы за нарушение сроков регистрации налоговых накладных - даже по товарам и услугам, которые освобождены от НДС.

В-третьих, законопроект вводит очень размытое и неоднозначное понятие «условных дивидендов». В ЕВА уверены, что налоговики будут очень широко трактовать это понятие - в т.ч. по авансовым вкладам - что приведет к существенному и необоснованному доначисления по налогу на прибыль предприятий.

В-четвертых, резкую критику многих бизнес-ассоциаций уже вызвала норма об отмене личной ответственности налоговиков за незаконное начисление налогов и штрафов.

Кроме того, растет максимальный срок проведения проверки - что тоже может повысить коррупционные риски для бизнеса.

Среди других системных проблем законопроекта №1210 - увеличение возможностей ДФС при применении штрафных санкций, новое и совершенно неприемлемое определение о связанных лицах (дополнительный риск для штрафов и необоснованного доначисления налогов).

Если в предыдущие годы государство брало курс на максимальное сближение финансового и налогового учета - то в данном законопроекте разрыв между этими двумя видами учетов снова растет. В частности, речь идет о порядке признания курсовых разниц в налоговом учете.

Существенно ограничиваются возможности бизнеса по учету процентов по кредитам и другим долговым обязательствам в расходах предприятий - что увеличит обязательства по налогу на прибыль и еще больше осложнит кредитование бизнеса.

Также Европейская Бизнес Ассоциация жестко критикует «выборочное значительное увеличение налоговой нагрузки на отдельные отрасли - в частности, табачную отрасль, горно-металлургический комплекс и газодобычи».

Участники ЕВА видят в этом признаки нарушения ряда принципов, на которых основывается налоговое законодательство, и предупреждают, что это приведет к крайне негативным последствиям в упомянутых индустриях и негативно повлияет на бюджетные поступления - говорится в официальном письме Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним, ранее против законопроекта 1210 кроме ЕВА также выступили Американская торговая палата, Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей и тому подобное.

Но несмотря на массовые протесты украинского бизнеса и иностранных инвесторов, 3 декабря 2019 законопроект №1210 был принят в первом чтении.

Причем, что более усовершенствованный законопроект №1210-1 не набрал необходимых 226 голосов народных депутатов, что уже привело к представлению народными депутатами законопроекта № 1210 больше полутысячи поправок.

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