Европейская Бизнес Ассоциация предлагает "выключить турборежим" по законопроекту о "налоговом терроре" №1210
Об этом идет речь в обращении на официальном сайте ЕБА.
Письмо, которое содержит более 166 страниц поправок и предложений к законопроекту №1210, который уже в деловых кругах получил название "налоговый террор", было направлено председателю Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики, автору законопроекта Даниилу Гетьманцеву.
Прежде всего, в ЕВА заявили о недопустимости введения в действие отдельных норм законопроекта с 1 января 2020 (то есть за 2 недели до начала бюджетного периода в котором будут действовать такие нормы).
Эксперты единодушны: введение таких масштабных изменений в такие сжатые сроки несет значительные риски для бизнеса, ставит под угрозу ведение деятельности добросовестными налогоплательщиками, негативно отразится как на инвестиционном климате, так и на доходах бюджета - говорится в письме за подписью Анны Деревянко, исполнительного директор Европейской Бизнес Ассоциации.
Среди ключевых сущностных замечаний Европейской Бизнес Ассоциации - во-первых, доначисления налоговых обязательств по НДС, если базовая цена экспорта ниже цены приобретения таких товаров. Во-вторых, штрафы за нарушение сроков регистрации налоговых накладных - даже по товарам и услугам, которые освобождены от НДС.
В-третьих, законопроект вводит очень размытое и неоднозначное понятие «условных дивидендов». В ЕВА уверены, что налоговики будут очень широко трактовать это понятие - в т.ч. по авансовым вкладам - что приведет к существенному и необоснованному доначисления по налогу на прибыль предприятий.
В-четвертых, резкую критику многих бизнес-ассоциаций уже вызвала норма об отмене личной ответственности налоговиков за незаконное начисление налогов и штрафов.
Кроме того, растет максимальный срок проведения проверки - что тоже может повысить коррупционные риски для бизнеса.
Среди других системных проблем законопроекта №1210 - увеличение возможностей ДФС при применении штрафных санкций, новое и совершенно неприемлемое определение о связанных лицах (дополнительный риск для штрафов и необоснованного доначисления налогов).
Если в предыдущие годы государство брало курс на максимальное сближение финансового и налогового учета - то в данном законопроекте разрыв между этими двумя видами учетов снова растет. В частности, речь идет о порядке признания курсовых разниц в налоговом учете.
Существенно ограничиваются возможности бизнеса по учету процентов по кредитам и другим долговым обязательствам в расходах предприятий - что увеличит обязательства по налогу на прибыль и еще больше осложнит кредитование бизнеса.
Также Европейская Бизнес Ассоциация жестко критикует «выборочное значительное увеличение налоговой нагрузки на отдельные отрасли - в частности, табачную отрасль, горно-металлургический комплекс и газодобычи».
Участники ЕВА видят в этом признаки нарушения ряда принципов, на которых основывается налоговое законодательство, и предупреждают, что это приведет к крайне негативным последствиям в упомянутых индустриях и негативно повлияет на бюджетные поступления - говорится в официальном письме Европейской Бизнес Ассоциации.
Напомним, ранее против законопроекта 1210 кроме ЕВА также выступили Американская торговая палата, Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей и тому подобное.
Но несмотря на массовые протесты украинского бизнеса и иностранных инвесторов, 3 декабря 2019 законопроект №1210 был принят в первом чтении.
Причем, что более усовершенствованный законопроект №1210-1 не набрал необходимых 226 голосов народных депутатов, что уже привело к представлению народными депутатами законопроекта № 1210 больше полутысячи поправок.
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