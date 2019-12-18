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Espreso.tvОбществоЕвропарламент вручил премию Сахарова-2019 уйгурскому правозащитнику

Европарламент вручил премию Сахарова-2019 уйгурскому правозащитнику


фото: reuters
В Европарламенте вручили премию имени Сахарова "За свободу мысли", которую присудили китайско-уйгурском экономисту и правозащитнику Ильхаму Тохти, который сейчас отбывает пожизненное заключение в Китае

Награду от имени отца получила дочь Тохти Джухер Ильхам, сообщает DW.

По словам Ильхам, она не знает, где в данный момент находится ее отец, но она твердо убеждена, что он жив, и хочет его поддержать.

Она подчеркнула, что уйгурский народ нуждается в помощи ЕС.

Также она обратилась к европейцам с просьбой призвать Пекин к ответственности за притеснения национального меньшинства.

В конце октября Европарламент присудил премию имени Сахарова 50-летнему Ильхаму Тохти.

За свою деятельность Тохти неоднократно задерживался и допрашивалмя китайской полицией. В 2014 году, после двухдневного показательного судебного процесса, его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме.

По словам дочери правозащитника, награда является не только признанием того, что сделал ее отец, но и осознанием Европой страданий уйгурского народа.

Напомним, в 2018 году лауреатом премии "За свободу мысли" имени Сахарова стал украинский режиссер Олег Сенцов.

Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

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