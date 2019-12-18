Электронные студенческие и ученические в смартфоне: Кабмин определил сроки введения
18 декабря, 2019, 14:27
"Воспользоваться ими будет можно будет через мобильное приложение" действие ", которое уже работает с понедельника в бета-версии. Е-документы будут подтверждением статуса студента / ученика и его прав на льготы ", - говорится в сообщении.
Кабинет министров Украины на заседании принял решение о введении электронных ученических и студенческих билетов в 2020-2021 годах
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Воспользоваться ими будет можно будет через мобильное приложение" действие ", которое уже работает с понедельника в бета-версии. Е-документы будут подтверждением статуса студента / ученика и его прав на льготы ", - говорится в сообщении.
Премьер отметил, что бумажные документы тоже будут действовать.
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