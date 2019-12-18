Электронные студенческие и ученические в смартфоне: Кабмин определил сроки введения

18 декабря, 2019, 14:27

Кабинет министров Украины на заседании принял решение о введении электронных ученических и студенческих билетов в 2020-2021 годах

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Воспользоваться ими будет можно будет через мобильное приложение" действие ", которое уже работает с понедельника в бета-версии. Е-документы будут подтверждением статуса студента / ученика и его прав на льготы ", - говорится в сообщении.



Премьер отметил, что бумажные документы тоже будут действовать.