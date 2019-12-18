Экс-заместителя Манафорта приговорили к 3 годам условно

18 декабря, 2019, 07:24

Бывший заместитель главы избирательного штаба Дональда Трампа Год Гейтс был приговорен к 45 дням заключения, трем годам условно, 300 часам общественных работ и штрафу в размере $ 20 000

Такое решение было вынесено федеральным судьей Эми Джексон во вторник, 17 декабря, сообщает DW .

Ранее Гейтс признал себя виновным в том, что оказывал недостоверные показания представителям ФБР и участвовал в заговоре с целью уклонения от уплаты налогов.

Наказание получилось слишком мягким. Гейтсу могли назначить реальный тюремный срок до шести лет. Однако в обвинительном заключении подчеркивается "исключительная поддержка", которую Гейтс сделал свое время спецпрокуроры Роберту Мюллеру. Он расследовал предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США и связь между предвыборной командой Трампа и Кремлем.

Кроме того, показания Гейтса использовались в других судебных процессах, в том числе против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Манафорт был приговорен к семи с половиной годам заключения за финансовые и банковские махинации. Однако обвинения ему были предъявлены не за его работу в штабе Трампа, а в связи с его более ранней деятельностью, связанной, в частности, лоббистской работой на пророссийских политиков в Украине.