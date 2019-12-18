Биатлон: украинец Семенов завоевал золото Кубка IBU в гонке на 15 км

18 декабря, 2019, 13:36

Третий этап Кубка IBU в австрийском Обертиллияхе начался победой украинского биатлониста Сергея Семенова в короткой индивидуальной гонке на 15 км

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинец Сергей Семенов несмотря на то, что не закрыл одну мишень, выиграл золото. Другие украинские биатлонисты не попали в топ-10.

Второе место занял немец Лукас Фратцшер он отстал от Украинской на 50 секунд, бронза у норвежца Ларса-Хельге Биркланда.

Кубок IBU, третий этап

18 декабря

Обертиллиах (Австрия)

Краткая индивидкальна гонка, мужчины

1. Сергей Семенов (Украина) 40.36,9 (1)

2. Лукас Фратцшер (Германия) +50,7 (2)

3. Ларс-Хельге Биркланд (Норвегия) +1: 00,8 (2)

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13. Андрей Доценко (Украина) +2: 36,7 (3)

21. Богдан Цымбал (Украина) +3: 13,7 (4)

57. Виталий Труш (Украина) +5: 43.9 (4)

64. Тарас Лесюк (Украина) +6: 26.7 (6)

66. Руслан Бригадир (Украина) +6: 30.6 (4)