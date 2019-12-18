Будущий соперник пообещал "вырубить" Ломаченко
18 декабря, 2019, 15:16
Американец Теофимо Лопес признался что ему не нравится украинский боксер Василий Ломаченко, и он нокаутирует его в поединке за титул абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает Boxingnews 24 .
Американский боксер Теофимо Лопес рассказал о своем отношении к украинцу Василию Ломаченко, с которым он весной поспорит за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
"Мне не нравится Ломаченко. Он не импонирует мне как личность, но это мое личное мнение. В нашем противостоянии будет и неприязнь, и плохое напряжение, а это то, что фанаты любят. Когда я дерусь, мои соперники пытаются отобрать у меня мой хлеб, и это вводит меня в режим зверя. Поэтому я намерен вырубить его", - сказал Лопес.
Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).
- 17 декабря стало известно, что известный тренер Роберт Гарсия считает, что американец Теофимо Лопес имеет шансы победить Василия Ломаченко.
- 16 декабря стало известно, что тренер и отец боксера Теофима Лопеса, Теофимо Лопес-старший считает, что его сын без проблем разберется с украинцем Василием Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 15 декабря американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда Комми и стал соперником Украинский Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 12 декабря промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий бой в марте-апреле 2020 года.
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