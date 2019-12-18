Будущий соперник пообещал "вырубить" Ломаченко

18 декабря, 2019, 15:16

Американец Теофимо Лопес признался что ему не нравится украинский боксер Василий Ломаченко, и он нокаутирует его в поединке за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Boxingnews 24 .

Американский боксер Теофимо Лопес рассказал о своем отношении к украинцу Василию Ломаченко, с которым он весной поспорит за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

"Мне не нравится Ломаченко. Он не импонирует мне как личность, но это мое личное мнение. В нашем противостоянии будет и неприязнь, и плохое напряжение, а это то, что фанаты любят. Когда я дерусь, мои соперники пытаются отобрать у меня мой хлеб, и это вводит меня в режим зверя. Поэтому я намерен вырубить его", - сказал Лопес.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).