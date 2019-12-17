 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский: Украина и Азербайджан подумают над расширением Южного газотранспортного коридора

Зеленский: Украина и Азербайджан подумают над расширением Южного газотранспортного коридора


фото: president.gov.ua
Украина и Азербайджан будут изучать возможность расширения Южного газотранспортного коридора

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Еспресо.TV.

"Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор. Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям. Следует использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать инфраструктуру для этого", - заявил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

17 декабря, 2019 вторник

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать