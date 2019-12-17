Зеленский: Украина и Азербайджан подумают над расширением Южного газотранспортного коридора

17 декабря, 2019, 11:12

Украина и Азербайджан будут изучать возможность расширения Южного газотранспортного коридора

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Еспресо.TV.

"Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор. Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям. Следует использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать инфраструктуру для этого", - заявил он.