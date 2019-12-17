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Espreso.tvОбществоЗеленский прибыл с визитом в Азербайджан

Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев
Владимир Зеленский и Ильхам Алиев
фото: прес-служба президента України
17 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В Баку началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Официальная церемония встречи состоялась на площади у резиденции президента Азербайджана. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны обеих стран.

"После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева.Також будут подписаны двусторонние документы", - добавляют в пресс-службе.

  • Напомним, накануне визита Владимира Зеленского в Баку, Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блоггера.
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