Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан

17 декабря, 2019, 09:27

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В Баку началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Официальная церемония встречи состоялась на площади у резиденции президента Азербайджана. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны обеих стран.

"После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева.Також будут подписаны двусторонние документы", - добавляют в пресс-службе.