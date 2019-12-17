Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан
17 декабря, 2019, 09:27
17 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
В Баку началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Официальная церемония встречи состоялась на площади у резиденции президента Азербайджана. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны обеих стран.
"После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева.Також будут подписаны двусторонние документы", - добавляют в пресс-службе.
- Напомним, накануне визита Владимира Зеленского в Баку, Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блоггера.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция