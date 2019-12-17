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Espreso.tvОбществоЗеленский показал фото из бакинского аэропорта

Зеленский показал фото из бакинского аэропорта

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджан

Об этом Зеленский написал в Facebook.

Зеленский опубликовал в социальной сети фото из бакинского аэропорта.

"Баку! Официальный визит. Неофициальное фото ", - написал Зеленский.

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