Зеленский показал фото из бакинского аэропорта
17 декабря, 2019, 08:21
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджан
Об этом Зеленский написал в Facebook.
Зеленский опубликовал в социальной сети фото из бакинского аэропорта.
"Баку! Официальный визит. Неофициальное фото ", - написал Зеленский.
- По результатам переговоров ожидается подписание украинско-азербайджанских документов .
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