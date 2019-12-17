Зеленскому под Киевом построили персональное шоссе, - СМИ
Об этом сообщают журналисты программы "СтопРеванш", которая выходит на "5 канале".
По словам местных жителей, шоссе построили в течение нескольких месяцев как подъезд к коттеджному городку "Имение. Жемчужина Италии", где проживает президент Украины Владимир Зеленский .
По данным журналистов, новопостроенной дорогой не ездит никто, кроме президента и его команды - для остальных граждан проезд перекрыт шлагбаумом.
Журналисты отмечают, что в сельсовете Рославичей отказались открыто комментировать вопрос появления новой дороги, но не на камеры рассказали, что шоссе построили в рекордные сроки, еще и непосредственно на распаеванной земле. При этом, по словам собеседников журналистов, у владельцев паев не спрашивали разрешения на строительство дороги на их земле.
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