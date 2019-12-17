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Espreso.tvОбществоЗаконопроект не предусматривает особого статуса Донбасса, - Корниенко об изменениях в Конституцию

Законопроект не предусматривает особого статуса Донбасса, - Корниенко об изменениях в Конституцию

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект, меняющий в Конституции территориальное устройство, не предусматривает особого статуса для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает УП .

"Законопроект №2598 не предусматривает особого статуса для Донбасса .... Специальный правовой статус сохраняют лишь два региона: Автономная Республика Крым и город Киев, относительно которого вскоре будет принят закон "О столице Украины", - заявил Корниенко.

Корниенко отметил, что законопроект №2598 в первом чтении приняла еще Верховная Рада 8-го созыва в 2015 году.

По его словам, уже через год большинство вопросов будут решать общество, а не центральная власть.

  • Напомним, 12 декабря Верховная Рада продлила на год действие закона об "особом статусе" ОРДЛО.
  • 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".
  • 16 декабря на сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекта.
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