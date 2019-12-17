Высланный из Германии российский шпион пытался вербовать работников Бундестага, - СМИ

17 декабря, 2019, 16:03

Один из двух сотрудников российской разведки, которые работали в посольстве РФ в ФРГ и были объявлены персонами нон грата и высланы из страны, пытался лоббировать интересы России через немецких политиков

О ГРУшнике по имени Евгений Суцкий пишет журналист влиятельного немецкого издания Bild Юлиан Репке, который проводил свое расследование вместе с Bellingcat.

"Суцкий инфильтровался в ХДС (Христианско-демократический союз, правящая партия, - ред.), подключался к вопросу Nord Stream 2", - пишет автор.

Суцкий в посольстве РФ в ФРГ официально исполнял обязанности заместителя атташе по вопросам обороны. Спецслужбы обратили внимание на 35-летнего сотрудника ГРУ в июле 2019 г. На приеме в посольстве КНР немецкий посредник, который сотрудничает с ГРУ, познакомил Суцкого с бывшим кандидатом в депутаты Бундестага от ХДС Салахдином Кобаном.

Кобан в 2016 и 2017 годах три месяца работал на члена Бундестага Иоахима Пфайффера, представителя по вопросам экономической и энергетической политики фракции ХДС / ХСС, члена Комитета по экономическим вопросам и энергетики Бундестага, который, в частности, занимался вопросами газопровода Nord Stream 2.

После той первой встречи Кобан и Суцкий контактировали по меньшей мере еще два раза. Кобан подтвердил три встречи, но не захотел комментировать содержание и другие вопросы.

Издание пишет: "Как считают следователи, это был целенаправленный акт шпионажа, поскольку Кобан известен как потенциальная цель высочайшего класса в России".

Пфайфер на запрос Bild о возможных контактах с Суцким ответил: "Я не контролирую и не переживаю, чем занимаются бывшие практиканты или сотрудники после окончания их работы. Я отвергаю как ложные ваши инсинуации и вопросы по поводу - в том числе косвенных - отношений между мной и, возможно, непонятными представителями российского посольства ".

Суцкий помогал "индоктринизировать" детей российских дипломатов, читая лекции в школе посольства России. После его экстрадиции из Германии посольство России удалило сообщение об одной из его лекций. Но они забыли удалить фотографии, использованные в статье.

After he was extradited from Germany, the Russian Embassy deleted an article about one of his lectures.

But they forgot to delete the pictures used in the article ... #ShitHappens pic.twitter.com/uJS28AWe2m - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 16, 2019

4 декабря Германия объявила о высылке двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира.

В МИД России назвали этот шаг "недружественным" и пообещали ответить надлежащим образом.