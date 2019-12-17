 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВысланный из Германии российский шпион пытался вербовать работников Бундестага, - СМИ

Высланный из Германии российский шпион пытался вербовать работников Бундестага, - СМИ


фото: Twitter
Один из двух сотрудников российской разведки, которые работали в посольстве РФ в ФРГ и были объявлены персонами нон грата и высланы из страны, пытался лоббировать интересы России через немецких политиков

О ГРУшнике по имени Евгений Суцкий пишет журналист влиятельного немецкого издания Bild Юлиан Репке, который проводил свое расследование вместе с Bellingcat.

"Суцкий инфильтровался в ХДС (Христианско-демократический союз, правящая партия, - ред.), подключался к вопросу Nord Stream 2", - пишет автор.

Суцкий в посольстве РФ в ФРГ официально исполнял обязанности заместителя атташе по вопросам обороны. Спецслужбы обратили внимание на 35-летнего сотрудника ГРУ в июле 2019 г. На приеме в посольстве КНР немецкий посредник, который сотрудничает с ГРУ, познакомил Суцкого с бывшим кандидатом в депутаты Бундестага от ХДС Салахдином Кобаном.

Кобан в 2016 и 2017 годах три месяца работал на члена Бундестага Иоахима Пфайффера, представителя по вопросам экономической и энергетической политики фракции ХДС / ХСС, члена Комитета по экономическим вопросам и энергетики Бундестага, который, в частности, занимался вопросами газопровода Nord Stream 2.

После той первой встречи Кобан и Суцкий контактировали по меньшей мере еще два раза. Кобан подтвердил три встречи, но не захотел комментировать содержание и другие вопросы.

Издание пишет: "Как считают следователи, это был целенаправленный акт шпионажа, поскольку Кобан известен как потенциальная цель высочайшего класса в России".

Пфайфер на запрос Bild о возможных контактах с Суцким ответил: "Я не контролирую и не переживаю, чем занимаются бывшие практиканты или сотрудники после окончания их работы. Я отвергаю как ложные ваши инсинуации и вопросы по поводу - в том числе косвенных - отношений между мной и, возможно, непонятными представителями российского посольства ".

Суцкий помогал "индоктринизировать" детей российских дипломатов, читая лекции в школе посольства России. После его экстрадиции из Германии посольство России удалило сообщение об одной из его лекций. Но они забыли удалить фотографии, использованные в статье.

4 декабря Германия объявила о высылке двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира.

В МИД России назвали этот шаг "недружественным" и пообещали ответить надлежащим образом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

17 декабря, 2019 вторник

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать