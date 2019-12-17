Выданный Азербайджану блоггер симпатизировал террористам "ДНР", - СМИ

17 декабря, 2019, 11:50

Журналисты опубликовали видео, где выданный Азербайджану блоггер Эльвин Исаев передает гуманитарную помощь в Донецк и Луганск

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

На видео недавно депортированный Эльвин Исаев стоит рядом с микроавтобусом с продовольственными товарами и говорит следующее:

"Мы недавно узнали, что в Санкт-Петербурге есть пункт, который принимает гуманитарную помощь для Донецка и Луганска. Вот небольшая, но помощь детям, которые там сейчас. Им сейчас очень трудно. Привет передаем в Донецк, Луганск ... Держитесь. Россия с вами, Азербайджан с вами. Мы за вас. Мы молимся за вас, чтобы быстрее в ваш дом пришел мир. "