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Espreso.tvОбществоВыданный Азербайджану блоггер симпатизировал террористам "ДНР", - СМИ

Выданный Азербайджану блоггер симпатизировал террористам "ДНР", - СМИ

Журналисты опубликовали видео, где выданный Азербайджану блоггер Эльвин Исаев передает гуманитарную помощь в Донецк и Луганск

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

На видео недавно депортированный Эльвин Исаев стоит рядом с микроавтобусом с продовольственными товарами и говорит следующее:

"Мы недавно узнали, что в Санкт-Петербурге есть пункт, который принимает гуманитарную помощь для Донецка и Луганска. Вот небольшая, но помощь детям, которые там сейчас. Им сейчас очень трудно. Привет передаем в Донецк, Луганск ... Держитесь. Россия с вами, Азербайджан с вами. Мы за вас. Мы молимся за вас, чтобы быстрее в ваш дом пришел мир. "

  • Напомним, 12 декабря Эльвин Исаев был депортирован в Азербайджан.
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