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Espreso.tvМирВыборы в США: Трамп лидирует среди основных кандидатов

Выборы в США: Трамп лидирует среди основных кандидатов


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп возглавил рейтинг популярности среди основных кандидатов на выдвижение на президентских выборах 2020 года

Об этом свидетельствуют результаты опроса USA TODAY / Suffolk University.

Согласно опросу, Трамп имеет преимущество над Джо Байденом в 3%, над Берне Сандерсом - 5%, над сенатором Элизабет Уоррен - 8%, над Майклом Блумбергом - 9%, над Питтом Буттиджичем - 10%.

Наибольшая поддержка Трампа зафиксирована среди мужчин, наименьшая - среди женщин, в целом, республиканец наиболее популярный среди избирателей в возрасте от 35 лет.

Кандидаты от Демократической партии пользуются наибольшей поддержкой среди возрастной группы от 18 до 34 лет.

Социологи отметили, что проведенный за год до выборов опрос не является надежным индикатором результатов выборов в ноябре 2020 года. Тем более, что кандидат от Демократической партии еще не утвержден.

Опрос проводился с 10 по 14 декабря (накануне голосования Палаты представителей за обвинительные статьи по поводу импичмента Трампа) среди 1000 зарегистрированных избирателей, его погрешность составляет 3 процентных пункта.

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