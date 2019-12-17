Встреча по транзиту газа между Украиной, ЕС и РФ состоится 19 декабря, - Еврокомиссия
17 декабря, 2019, 13:06
Представитель Еврокомиссии на трехсторонних переговорах о транзите газа по территории Украины из России в Европу сообщил, что переговоры о продлении контракта проведут 19 декабря
Об этом сообщил бывший вице-президент Еврокомиссии Шефчович, передает hromadske .
"С нетерпением ожидаю следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне этот четверг 19 декабря. Большое время послать позитивный сигнал рынкам и потребителям ", - сообщил Шефчович.
Участие в переговорах 19 декабря изданию подтвердили в украинском Минэнерго. В то же время там не владеют информацией относительно того, подтвердила свое участие российская сторона на переговорах.
- 18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогазуа официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинский Антимонопольный комитет.
- Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики Оржель.
- 13 декабря СМИ сообщали, что представители Нафтогаза и Газпрома начали переговоры по транзиту российского газа через газотранспортную систему Украины в Вене.
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