Встреча по транзиту газа между Украиной, ЕС и РФ состоится 19 декабря, - Еврокомиссия

17 декабря, 2019, 13:06

Представитель Еврокомиссии на трехсторонних переговорах о транзите газа по территории Украины из России в Европу сообщил, что переговоры о продлении контракта проведут 19 декабря

Об этом сообщил бывший вице-президент Еврокомиссии Шефчович, передает hromadske .

"С нетерпением ожидаю следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне этот четверг 19 декабря. Большое время послать позитивный сигнал рынкам и потребителям ", - сообщил Шефчович.

Участие в переговорах 19 декабря изданию подтвердили в украинском Минэнерго. В то же время там не владеют информацией относительно того, подтвердила свое участие российская сторона на переговорах.