В СИЗО Кропивницкого арестанты подняли бунт, - экс-глава Пенитенциарной службы

17 декабря, 2019, 17:27

Экс-глава Пенитенциарной службы Сергей Старенький заявил, что в СИЗО в Кропивницком взбунтовались заключенные

Об этом Старенький сообщил в Facebook.

По словам экс-главы Пенитенциарной службы, в этом СИЗО-прежнему происходили беспорядки, из-за чего ситуацию обсуждали на уровне главы ОГА. Старенький заявил, что руководство изолятора якобы "не было заинтересовано в наведении порядка", из-за чего полиция и СБУ якобы начали без ведома начальника СИЗО использовать стабилизационные меры. Так, из СИЗО вывезли в изолятор временного содержания Нацполиции двух "смотрящих", а когда пытались вывезти третьего - главного - начались беспорядки.

"Сотрудники СИЗО не особо способствовали этому вывозу, позволили ему свободно передвигаться, сходить якобы за вещами в камеру, попрощаться, что он и сделал, чтобы не подчиняться требованиям администрации и полиции, а также призвал других заключенных к неповиновению и его поддержке, якобы там их убивают, бьют в ИВС ", - рассказал Старенький.

Кроме того, Старенький сообщил, что по дороге в камеру "смотрящий" избил женщину-психолога.

По словам Старенокого, арестанты вырвались из камер и отобрали у сотрудников ключи, а сотрудники заведения сбежали из корпуса и закрылись в административном здании. При этом ни сигнала тревоги, ни сбора групп быстрого реагирования не было. Экс-глава Пенитенциарной службы утверждает, что ситуация пока остается неконтролируемой.