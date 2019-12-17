В США воры на фургоне въехали в супермаркет: 11 пострадавших
17 декабря, 2019, 16:33
По меньшей мере 11 человек пострадали возле американского города Сиэтл после того, как фургон въехал в супермаркет
Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицейского в округе Кинг Райана Абботта.
"11 человек пострадали в понедельник ночью после того, как белый фургон въехал в супермаркет возле Сиэтла", - говорится в сообщении.
Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. По меньшей мере три человека - в критическом состоянии.
По словам Абботта, двое подозреваемых въехали в магазин, чтобы совершить кражу. После этого пытались убежать. Подозреваемых уже задержали, и они находятся под стражей.
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