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Espreso.tvОбществоВ случае неподписания контракта о транзите газа переговоры могут восстановить весной, - Коболев

В случае неподписания контракта о транзите газа переговоры могут восстановить весной, - Коболев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал возможный вариант развития событий в случае отсутствия договоренности с "Газпромом"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Коболев считает, что вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года, остается по-прежнему велика.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал он.

Коболев добавил, что если Сенат США сегодня утвердит санкции по "Северному потоку-2", а президент США быстро их подпишет, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года - начале следующего.

Председатель правления НАК "Нафтогаз" отметил, что долгосрочное прекращение транзита станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах, как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Сенат США 17 декабря одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
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