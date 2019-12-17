В случае неподписания контракта о транзите газа переговоры могут восстановить весной, - Коболев
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Коболев считает, что вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года, остается по-прежнему велика.
"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал он.
Коболев добавил, что если Сенат США сегодня утвердит санкции по "Северному потоку-2", а президент США быстро их подпишет, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года - начале следующего.
Председатель правления НАК "Нафтогаз" отметил, что долгосрочное прекращение транзита станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах, как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.
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