В Ривном во время урока умерла ученица

17 декабря, 2019, 16:54

16 декабря, в Киеве во время урока умерла ученица. Это случилось в 22-й школе

Об этом сообщает UA Ривне.

Директор заведения Сергей Шама по телефону сообщил, что девятикласснице внезапно стало плохо. Когда он нес девочку к "скорой", она была еще жива, а умерла уже в "скорой".

Директор пояснил, что у ребенка были проблемы с сердцем.

Глава городского управления образования Василий Харковец сообщил, что это первый подобный случай в этом году. Он добавил, что состояние здоровья девочки было зафиксировано в соответствующих документах, поэтому каких-то претензий к педагогам быть не может.

Пресс-офицер Нацполиции области Мария Юстицкая сообщила, что по данному факту правоохранители начали следственные действия.