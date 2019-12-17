В Минэкономразвития прогнозируют годовой спад промышленности Украины в 0,6%
Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
"Есть факты, а также ходят слухи, что промышленность значительно падает. Особенно металлургия.
... Какие причины спада? Укрметпром пишет о проблемах с ценами на внешних рынках, повышениях расходов из-за увеличения тарифов, особенно на УЗ, а также ревальвация гривны.
Что с этим делать? Ревальвация гривни может продолжаться из-за улучшения макроэкономической ситуации в Украине. Тарифы тоже будут продолжать расти. Но проблемы инфраструктуры, особенно с УЗ, можно и нужно решать.
В то же время, рынок машиностроения жалуется на качество товаров металлургии. Поэтому здесь тоже возможна модернизация и развитие", - подчеркнул Милованов.
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