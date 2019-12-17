В Минэкономразвития прогнозируют годовой спад промышленности Украины в 0,6%

17 декабря, 2019, 10:07

В октябре падение промышленности составило 5%. А в годовом измерении ожидается падение в 0,6%

Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Есть факты, а также ходят слухи, что промышленность значительно падает. Особенно металлургия.

... Какие причины спада? Укрметпром пишет о проблемах с ценами на внешних рынках, повышениях расходов из-за увеличения тарифов, особенно на УЗ, а также ревальвация гривны.

Что с этим делать? Ревальвация гривни может продолжаться из-за улучшения макроэкономической ситуации в Украине. Тарифы тоже будут продолжать расти. Но проблемы инфраструктуры, особенно с УЗ, можно и нужно решать.

В то же время, рынок машиностроения жалуется на качество товаров металлургии. Поэтому здесь тоже возможна модернизация и развитие", - подчеркнул Милованов.