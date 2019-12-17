 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Минэкономразвития прогнозируют годовой спад промышленности Украины в 0,6%

В Минэкономразвития прогнозируют годовой спад промышленности Украины в 0,6%

В октябре падение промышленности составило 5%. А в годовом измерении ожидается падение в 0,6%

Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Есть факты, а также ходят слухи, что промышленность значительно падает. Особенно металлургия.

... Какие причины спада? Укрметпром пишет о проблемах с ценами на внешних рынках, повышениях расходов из-за увеличения тарифов, особенно на УЗ, а также ревальвация гривны.

Что с этим делать? Ревальвация гривни может продолжаться из-за улучшения макроэкономической ситуации в Украине. Тарифы тоже будут продолжать расти. Но проблемы инфраструктуры, особенно с УЗ, можно и нужно решать.

В то же время, рынок машиностроения жалуется на качество товаров металлургии. Поэтому здесь тоже возможна модернизация и развитие", - подчеркнул Милованов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2019 вторник

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2019 вторник

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать