В Китае произошел взрыв на шахте: 14 погибших

17 декабря, 2019, 13:00

В результате аварии на угольной шахте в Китае погибли 14 горняков, еще двое остаются заблокированными под землей

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

"Четырнадцать горняков были найдены мертвыми и двое других остаются заблокированными под землей после взрыва угля и газа на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая", - говорится в материале.

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Отмечается, что на момент инцидента под землей находились 23 горняка, семь из них удалось безопасно поднять на поверхность.

"Был введен режим чрезвычайной ситуации, продолжается спасательная операция и расследование", - пишет Xinhua.