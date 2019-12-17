В Китае произошел взрыв на шахте: 14 погибших
17 декабря, 2019, 13:00
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В результате аварии на угольной шахте в Китае погибли 14 горняков, еще двое остаются заблокированными под землей
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.
"Четырнадцать горняков были найдены мертвыми и двое других остаются заблокированными под землей после взрыва угля и газа на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая", - говорится в материале.
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Отмечается, что на момент инцидента под землей находились 23 горняка, семь из них удалось безопасно поднять на поверхность.
"Был введен режим чрезвычайной ситуации, продолжается спасательная операция и расследование", - пишет Xinhua.
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