В Киеве поезд насмерть сбил женщину
17 декабря, 2019, 16:27
Во вторник, 17 декабря, в Святошинском районе Киева поезд сбил насмерть пожилую женщину
Об инциденте полиции сообщил машинист другого поезда, который обнаружил тело, передают "Вартови Еспресо" .
Инцидент произошел вблизи ул. Святошинской. Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть женщины.
На момент оформления ДТП личность женщины не была установлена. На вид погибшей около 70 лет.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
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