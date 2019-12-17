 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве поезд насмерть сбил женщину

В Киеве поезд насмерть сбил женщину

Во вторник, 17 декабря, в Святошинском районе Киева поезд сбил насмерть пожилую женщину

Об инциденте полиции сообщил машинист другого поезда, который обнаружил тело, передают "Вартови Еспресо" .

Инцидент произошел вблизи ул. Святошинской. Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть женщины.

На момент оформления ДТП личность женщины не была установлена. На вид погибшей около 70 лет.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

17 декабря, 2019 вторник

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать