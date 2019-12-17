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Espreso.tvОбществоВ центре Киева умер человек, - Нацполиция

В центре Киева умер человек, - Нацполиция

Во вторник, 17 декабря, в центре Киева по ул. Институтской, 16 умер мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции отметили, что мужчина умер в нескольких кварталах от места столкновений протестующих с полицейскими.

"Сегодня в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (в нескольких кварталах от места проведения акций) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете "скорой" мужчина скончался", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина скончался вследствие острого коронарного синдрома.

"Гражданин 1979 года. Скорая забрала с Институтской, 16. Случилось более, чем за час до последней схватки. Предварительно справка о сердечной недостаточности. Родные дали объяснения, что ночью было плохо. Завтра будет вскрытие, которое установит окончательные обстоятельства смерти", - отметил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

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