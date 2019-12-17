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Espreso.tvОбществоУкраинец впервые стал банкротом - Опендатабот

Украинец впервые стал банкротом - Опендатабот


фото: galka.if.ua
Впервые с вступления в силу Кодекса из процедур банкротства в октябре 12 декабря гражданин Украины смог объявить себя банкротом

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

"Раньше обанкротиться в Украине могли только юрлица, физические лица оставались наедине с кредиторами и коллекторами. Легальная возможность обнулить свой долг появилась в украинцев только после того, как в октябре вступил в силу Кодекс Украины из процедур банкротства", - говорится в сообщении.

Первым физическим лицом - банкротом в Украине стал Тищенко Сергей Петрович. К нему сейчас открыто одно исполнительное производство, по которому взыскателем выступает другое физлицо - Ушинский Сергей Борисович. Сергей Тищенко имел статус ФЛП, но прекратил свою деятельность 6 ноября 2019.

По данным Опендатабот, сегодня в хозяйственные суды поступило уже около 30 заявлений о признании физических лиц банкротами.

"Но судьи не торопятся с открытием производств о таком банкротстве, поскольку в Украине еще отсутствует нужная судебная практика. Также физические лица предоставляют о себе ложную информацию, что влечет отказ в суде - таких заявлений уже около 10", - сообщает платформа.

Отмечается, что Инициировать банкротство может только должник-физическое лицо.

Для этого следует подготовить исковое заявление в Хозяйственный суд, отметив круг кредиторов и сумму долга перед ними, свое финансовое состояние и имущество. Должнику нужно уплатить авансовый платеж арбитражному управляющему и судебный сбор на общую сумму более 50 тыс. грн.

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