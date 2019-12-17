Убийство Шеремета: более сотни людей собрались под МВД в поддержку Кузьменко
17 декабря, 2019, 14:48
Под Министерством внутренних дел собралось более ста человек, чтобы поддержать подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко
Об этом сообщает ТСН.
Адвокат Кузьменко сейчас находится на территории министерства, пошел к следователю. Именно он попросил людей прийти в МВД. Адвокат утверждает, что с момента задержания Кузьменко и суда по избранию меры пресечения больше никаких материалов по делу не получал - только те, что все услышали на судебном заседании.
Адвокат говорит, что хочет получить оригиналы записей разговоров, экспертиз, чтобы готовить апелляцию.
- Напомним, 13 декабря суд арестовал Кузьменко до 8 февраля 2020 года.
- Своей вины она не признает.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция