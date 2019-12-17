 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: более сотни людей собрались под МВД в поддержку Кузьменко

Убийство Шеремета: более сотни людей собрались под МВД в поддержку Кузьменко


фото: rbc.ua
Под Министерством внутренних дел собралось более ста человек, чтобы поддержать подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко

Об этом сообщает ТСН.

Адвокат Кузьменко сейчас находится на территории министерства, пошел к следователю. Именно он попросил людей прийти в МВД. Адвокат утверждает, что с момента задержания Кузьменко и суда по избранию меры пресечения больше никаких материалов по делу не получал - только те, что все услышали на судебном заседании.

Адвокат говорит, что хочет получить оригиналы записей разговоров, экспертиз, чтобы готовить апелляцию.

  • Напомним, 13 декабря суд арестовал Кузьменко до 8 февраля 2020 года.
  • Своей вины она не признает.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

17 декабря, 2019 вторник

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать