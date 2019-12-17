Убийство ребенка в Киеве: прокуратура согласовала подозрение в организации покушения 25-летнему уроженцу РФ
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева.
"Прокуратурой города Киева совместно со следователями столичной полиции по результатам проведения комплекса оперативных и негласных следственных (розыскных) действий удалось установить, кто, по версии следствия, организовал заказное убийство местного депутата в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний мальчик", - говорится в сообщении.
В прокуратуре причастным к убийству называют 25-летнего уроженца Российской Федерации. По версии прокуроров, он причастен к выполнению покушения на 20-летнего ветерана АТО, который имел опыт боевых действий в том числе как снайпер. Подозреваемый в организации познакомился с исполнителем в зоне проведения ООС в Донецкой области.
По данным прокуроров, при личной встрече в одном из ТРЦ столицы мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за $40 тыс., на что последний согласился.
"Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адресе проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления человек оказывал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби", - рассказали в прокуратуре.
Исполнитель вместе с соучастником самостоятельно определил место для совершения убийства - площадка возле ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в организации покушения в международный розыск.
- Напомним, 1 декабря в Киеве на перекрестке ул. Льва Толстого и Тарасовской произошла стрельба, в результате которой погиб ребенок .
- Позже стало известно, что Range Rover, в результате обстрела которого в центре Киева погиб трехлетний мальчик, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву , а погибший - его сын.
- 4 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве ребенка Андрея Лаврегу без права внесения залога). Второго подозреваемого также арестовали на 2 месяца.
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