Убийство ребенка в Киеве: прокуратура согласовала подозрение в организации покушения 25-летнему уроженцу РФ

17 декабря, 2019, 18:32

Прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении возможному организатору покушения на убийство депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его 3-летний сын

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева.

"Прокуратурой города Киева совместно со следователями столичной полиции по результатам проведения комплекса оперативных и негласных следственных (розыскных) действий удалось установить, кто, по версии следствия, организовал заказное убийство местного депутата в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний мальчик", - говорится в сообщении.

В прокуратуре причастным к убийству называют 25-летнего уроженца Российской Федерации. По версии прокуроров, он причастен к выполнению покушения на 20-летнего ветерана АТО, который имел опыт боевых действий в том числе как снайпер. Подозреваемый в организации познакомился с исполнителем в зоне проведения ООС в Донецкой области.

По данным прокуроров, при личной встрече в одном из ТРЦ столицы мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за $40 тыс., на что последний согласился.

"Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адресе проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления человек оказывал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби", - рассказали в прокуратуре.

Исполнитель вместе с соучастником самостоятельно определил место для совершения убийства - площадка возле ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в организации покушения в международный розыск.