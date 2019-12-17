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Espreso.tvСпортТаких патриотов мало: экс-футболист "Днепра" поддержал Зозулю в конфликте с ультралевыми фанами

Таких патриотов мало: экс-футболист "Днепра" поддержал Зозулю в конфликте с ультралевыми фанами


фото: eldigitaldealbacete.com
Бывший футболист "Днепра" Артем Федецкий поддержал украинского форварда испанского "Альбасете" в конфликте с ультралевыми фанами "Райо Вальекано"

Об этом сообщает El Digital de Albacete .

По словам Артема Федецкого, Роман Зозуля является настоящим патриотом своей страны, всегда помогал украинским военным и продолжает это делать.

"У него такая же позиция, как у меня. Он хочет, чтобы война в Украине закончилась и наконец наступил мир. Таких патриотов, как Роман, мало. Он любит свою страну. Он всегда помогал украинским военным, уверен, и продолжает это делать" - сказал Федецкий.

По словам бывшего партнера Зозули по "Днепру" и сборной Украины, он не может понять травли форварда "Альбасете" фанами "Райо Вальекано" и напомнил, что Россия оккупировала Донбасс и аннексировала Крым.

"Россия оккупировала и взяла под свой контроль Донбасс, а Крым был аннексирован. Мы не можем понять травли Романа. Он всегда поддерживал одну и ту же позицию. Он никогда не менял ее. Он - настоящий украинец", - отметил Федецкий.

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