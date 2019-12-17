Таких патриотов мало: экс-футболист "Днепра" поддержал Зозулю в конфликте с ультралевыми фанами
Об этом сообщает El Digital de Albacete .
По словам Артема Федецкого, Роман Зозуля является настоящим патриотом своей страны, всегда помогал украинским военным и продолжает это делать.
"У него такая же позиция, как у меня. Он хочет, чтобы война в Украине закончилась и наконец наступил мир. Таких патриотов, как Роман, мало. Он любит свою страну. Он всегда помогал украинским военным, уверен, и продолжает это делать" - сказал Федецкий.
По словам бывшего партнера Зозули по "Днепру" и сборной Украины, он не может понять травли форварда "Альбасете" фанами "Райо Вальекано" и напомнил, что Россия оккупировала Донбасс и аннексировала Крым.
"Россия оккупировала и взяла под свой контроль Донбасс, а Крым был аннексирован. Мы не можем понять травли Романа. Он всегда поддерживал одну и ту же позицию. Он никогда не менял ее. Он - настоящий украинец", - отметил Федецкий.
- 15 декабря игру "Альбасете", форвардом которого является Роман Зозуля, против "Райо Вальекано" в матче второго дивизиона чемпионата Испании остановили после первого тайма из-за травли фанов в адрес украинца.
- 16 декабря защитник испанского "Леганес" Василий Кравец поддержал своего соотечественника нападающего Романа Зозулю после нацистских выкриков в адрес форварда от болельщиков "Райо Вальекано".
- Зозуля жестко ответил фанатам "Райо Вальекано", которые выкрикивали нацистские лозунги в его адрес во время матча второго испанского дивизиона.
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