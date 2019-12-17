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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: ранен украинский военный

Сутки на Донбассе: ранен украинский военный

16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял подразделения ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела.

Вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз обстреливали позиции ООС.

 

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