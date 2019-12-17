Сутки на Донбассе: ранен украинский военный
17 декабря, 2019, 07:19
16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстрелял подразделения ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела.
Вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
С начала этого периода российские оккупационные войска один раз обстреливали позиции ООС.
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