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Espreso.tvОбществоСнижение инфляции позволяет говорить об удешевлении кредитов в 2020 году, - Гончарук

Снижение инфляции позволяет говорить об удешевлении кредитов в 2020 году, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Снижение уровня инфляции позволяет говорить о снижении кредитных ставок уже в перспективе 2020 года

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает Интерфакс-Украина .

"Наша стратегия - совместно с НБУ продолжать политику удешевления кредитования. Сейчас для этого достаточно благоприятные условия. Есть достаточно низкий уровень инфляции - 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитования уже в перспективе ближайшего года ", - сказал Гончарук.

По его словам, бизнес может ожидать удешевления стоимости кредитования весной 2020 года.

"Мы поставили себе цель - чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом - около 14%, осенью - под 12% годовых в гривне", - добавил премьер-министр.

Как сообщалось, в ноябре инфляция в годовом выражении резко замедлилась до 5,1%, опередив ожидания рынка и Национального банка.

 

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