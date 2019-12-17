Сенат США одобрил военный бюджет с $300 млн помощи Украине
17 декабря, 2019, 21:16
Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сенат во вторник, 17 декабря, подавляющим числом голосов поддержал одобрение оборонного бюджета. За проголосовал 61 сенатор, 6 выступили против.
Таким образом оборонный бюджет с военной помощью Украине будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.
- В среду, 11 декабря, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на $738 млрд, что включает и помощь Украине в размере $300 млн.
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