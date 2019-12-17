СБУ сообщила о подозрении бывшей работнице "Верховного суда ДНР", которая способствовала приговорам украинским пленным

17 декабря, 2019, 15:58

Следователи СБУ осуществили сообщение о подозрении в содействии деятельности террористической организации бывшей работнице "верховного суда ДНР"

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

В течение трех лет злоумышленница работала в так называемом судебном департаменте квазиобразования, где отвечала за выполнение приговоров украинским пленным.

Затем она вместе с мужем перебралась в Киев. Но выяснилось, что криминал является их семейной традицией. Сейчас муж пособницы террористов находится под стражей за рейдерство.

Юрист успела убежать и сейчас скрывается от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Донбасса.

Ей грозит 15 лет за решеткой.