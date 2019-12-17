СБУ сообщила о подозрении бывшей работнице "Верховного суда ДНР", которая способствовала приговорам украинским пленным
17 декабря, 2019, 15:58
Следователи СБУ осуществили сообщение о подозрении в содействии деятельности террористической организации бывшей работнице "верховного суда ДНР"
Об этом сообщает пресс служба ведомства.
В течение трех лет злоумышленница работала в так называемом судебном департаменте квазиобразования, где отвечала за выполнение приговоров украинским пленным.
Затем она вместе с мужем перебралась в Киев. Но выяснилось, что криминал является их семейной традицией. Сейчас муж пособницы террористов находится под стражей за рейдерство.
Юрист успела убежать и сейчас скрывается от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Донбасса.
Ей грозит 15 лет за решеткой.
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