Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в новой форме от старого технического спонсора
17 декабря, 2019, 18:46
УАФ сообщила о том, что в финальной части Евро-2020 сборная Украины будет выступать в форме с новым дизайном от технического спонсора Joma
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
УАФ анонсировала разработку обновленного дизайна формы для сборной Украины от спортивной марки Joma, в которой национальная команда проведет матчи финальной части Евро-2020.
"Во время отбора на Евро-2020 команда Андрея Шевченко в группе с чемпионами Европы не потерпела ни одного поражения, заняла первое место и досрочно завоевала путевку в финальный турнир. Украинская ассоциация футбола и национальная сборная разделяют эту победу со своими спонсорами и партнерами, которые в течение многих лет помогают нашей главной команде. Именно с Joma мы начали подготовку к 2020 году", - говорится в сообщении ассоциации.
- 16 декабря, стало известно, что в финальной части Евро-2020 сборная Украины может выступить в обновленной форме от нового технического спонсора .
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одном группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда имеет хорошие шансы на выход из группы с Нидерландами и Австрией.
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