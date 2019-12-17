Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в новой форме от старого технического спонсора

17 декабря, 2019, 18:46

УАФ сообщила о том, что в финальной части Евро-2020 сборная Украины будет выступать в форме с новым дизайном от технического спонсора Joma

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

УАФ анонсировала разработку обновленного дизайна формы для сборной Украины от спортивной марки Joma, в которой национальная команда проведет матчи финальной части Евро-2020.

"Во время отбора на Евро-2020 команда Андрея Шевченко в группе с чемпионами Европы не потерпела ни одного поражения, заняла первое место и досрочно завоевала путевку в финальный турнир. Украинская ассоциация футбола и национальная сборная разделяют эту победу со своими спонсорами и партнерами, которые в течение многих лет помогают нашей главной команде. Именно с Joma мы начали подготовку к 2020 году", - говорится в сообщении ассоциации.