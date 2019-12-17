 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСборная Украины сыграет на Евро-2020 в новой форме от старого технического спонсора

Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в новой форме от старого технического спонсора


фото: ffu.ua
УАФ сообщила о том, что в финальной части Евро-2020 сборная Украины будет выступать в форме с новым дизайном от технического спонсора Joma

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

УАФ анонсировала разработку обновленного дизайна формы для сборной Украины от спортивной марки Joma, в которой национальная команда проведет матчи финальной части Евро-2020.

"Во время отбора на Евро-2020 команда Андрея Шевченко в группе с чемпионами Европы не потерпела ни одного поражения, заняла первое место и досрочно завоевала путевку в финальный турнир. Украинская ассоциация футбола и национальная сборная разделяют эту победу со своими спонсорами и партнерами, которые в течение многих лет помогают нашей главной команде. Именно с Joma мы начали подготовку к 2020 году", - говорится в сообщении ассоциации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать