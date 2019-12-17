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Espreso.tvМирРоссийский разведывательный корабль совершает опасные маневры у побережья США - CNN

Российский разведывательный корабль совершает опасные маневры у побережья США - CNN

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" осуществляет опасные маневры в международных водах у побережья американских штатов Южная Каролина и Флорида

Об этом сообщает CNN.

Источник телеканала рассказал, что действия российского судна были определены как опасные, поскольку корабль не использует навигационные огни в условиях низкой видимости.

Собеседник телеканала также отметил, что российское судно не реагирует на запросы коммерческих судов, которые пытаются установить его местоположение, чтобы избежать столкновения.

Кроме того, российский корабль совершает и "другие хаотические маневры".

Представитель береговой охраны США сообщил, что ведомство предупреждает моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведение.

В свою очередь представитель Минобороны заявил, что вблизи российского судна находится эсминец ВМС США.

Телеканал отмечает, что с 2015 года корабль "Виктор Леонов" нередко замечают у восточного побережья США.

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