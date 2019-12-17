Российский разведывательный корабль совершает опасные маневры у побережья США - CNN
Об этом сообщает CNN.
Источник телеканала рассказал, что действия российского судна были определены как опасные, поскольку корабль не использует навигационные огни в условиях низкой видимости.
Собеседник телеканала также отметил, что российское судно не реагирует на запросы коммерческих судов, которые пытаются установить его местоположение, чтобы избежать столкновения.
Кроме того, российский корабль совершает и "другие хаотические маневры".
Представитель береговой охраны США сообщил, что ведомство предупреждает моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведение.
В свою очередь представитель Минобороны заявил, что вблизи российского судна находится эсминец ВМС США.
Телеканал отмечает, что с 2015 года корабль "Виктор Леонов" нередко замечают у восточного побережья США.
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