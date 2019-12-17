Российская газета поставила статью о Зеленского рядом с рекламой часов Hublot
Об этом сообщает Meduza .
На первой полосе газеты находится статья "Зеленский ушел на поправки" о децентрализации власти в Украине, статья проиллюстрирована большим фото президента Зеленского, а под ней реклама часов Hublot.
"Передаем привет ТНТ. Просто так получилось", - написала редактор "Ведомостей" Ксения Белецкая.
Напомним, с 11 декабря российский телеканал ТНТ начинал показ сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Но после первого же дня трансляции, снял его с эфира.
С первой серии телеканал вырезал шутку о Владимире Путине: герой Зеленского - президент Украины Василий Голобородько выбирает часы, а премьер-министр предлагает ему часы марки Hublot (которая произносится как "Хубли»). При этом он говорит, что их носит Путин.
В ответ герой Зеленского удивленно спрашивает: Путин - Хубли?
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