17 декабря, 2019, 17:33

Российская газета "Ведомости" 17 декабря вышла из фото президента Украины Владимира Зеленского и рекламой часов Hublot на первой полосе

Об этом сообщает Meduza .

На первой полосе газеты находится статья "Зеленский ушел на поправки" о децентрализации власти в Украине, статья проиллюстрирована большим фото президента Зеленского, а под ней реклама часов Hublot.

"Передаем привет ТНТ. Просто так получилось", - написала редактор "Ведомостей" Ксения Белецкая.

Напомним, с 11 декабря российский телеканал ТНТ начинал показ сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Но после первого же дня трансляции, снял его с эфира.

С первой серии телеканал вырезал шутку о Владимире Путине: герой Зеленского - президент Украины Василий Голобородько выбирает часы, а премьер-министр предлагает ему часы марки Hublot (которая произносится как "Хубли»). При этом он говорит, что их носит Путин.

В ответ герой Зеленского удивленно спрашивает: Путин - Хубли?