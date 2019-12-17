Россияне сдавали под жилье посольство в Чехии

17 декабря, 2019, 08:30

В начале декабря Чехия депортировала 4 "гостей" посольства с запретом посещать страну на срок от 1 до 4 лет

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщает издание, в начале декабря этого года Чехия депортировали из страны 4 иностранцев, которые снимали жилье в помещениях российского посольства в стране.

О гражданстве депортированных не сообщают. Въезд на территорию Чехии им запрещено на срок от года до четырех.

Россия длительно арендует несколько объектов недвижимости, принадлежащих Чехии, в рамках межправительственных соглашений. Согласно договоренностям, посольство может использовать квартиры для своих дипломатов.

"Весной чешское издание Deník N опубликовало материал о том, что часть помещений посольства сдается в аренду третьим лицам. Объявления о сдаче в аренду помещений в домах, предназначенных для российских дипломатов, журналисты нашли на Booking.com или на чешских сайтах по недвижимости", - сообщает издание.

Как отмечает издание "Радио Свобода", чешские журналисты обнаружили четыре здания в пользовании посольства России в Чехии. В целом речь идет о более чем 150 квартир. В них не только живут люди, но и зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских стран.