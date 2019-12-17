Россияне сдавали под жилье посольство в Чехии
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как сообщает издание, в начале декабря этого года Чехия депортировали из страны 4 иностранцев, которые снимали жилье в помещениях российского посольства в стране.
О гражданстве депортированных не сообщают. Въезд на территорию Чехии им запрещено на срок от года до четырех.
Россия длительно арендует несколько объектов недвижимости, принадлежащих Чехии, в рамках межправительственных соглашений. Согласно договоренностям, посольство может использовать квартиры для своих дипломатов.
"Весной чешское издание Deník N опубликовало материал о том, что часть помещений посольства сдается в аренду третьим лицам. Объявления о сдаче в аренду помещений в домах, предназначенных для российских дипломатов, журналисты нашли на Booking.com или на чешских сайтах по недвижимости", - сообщает издание.
Как отмечает издание "Радио Свобода", чешские журналисты обнаружили четыре здания в пользовании посольства России в Чехии. В целом речь идет о более чем 150 квартир. В них не только живут люди, но и зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских стран.
- Напомним, ранее российское посольство в Праге стало известно тем, что отрицает заявления о российской шпионской сети в Чехии.
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