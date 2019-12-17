Рада приняла закон о "Пласте"
Сообщает Еспресо.TV.
За документ №0976 проголосовало 316 народных депутатов.
Напомним, что Верховная Рада проголосовала за закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт" 30 мая. Документ предусматривает внесение изменений в закон "О культуре" и закон "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".
В сентябре Зеленский вернул документ в Раду на доработку со своими правками. В частности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития "Пласта".
Отметим, что доработанным проектом определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной программы.
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