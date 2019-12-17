 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРабота на ближайшие недели и месяцы - в ОБСЕ прокомментировали будущее разведение сил

Работа на ближайшие недели и месяцы - в ОБСЕ прокомментировали будущее разведение сил

Участки разведения сил на Донбассе согласуют в ближайшие недели или месяцы

Об этом в интервью российским СМИ заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе из Донбасса Тони Фриш, передает РБК-Украина.

"По словам "нормандской четверки", должны быть созданы еще три зоны разведения и по ним должно быть принято решение, но обсуждение по этому вопросу еще идут и конкретные аспекты еще не согласованы. Так что это работа, безусловно, на ближайшие недели и месяцы" , - заявил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать