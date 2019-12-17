Работа на ближайшие недели и месяцы - в ОБСЕ прокомментировали будущее разведение сил
17 декабря, 2019, 17:56
Участки разведения сил на Донбассе согласуют в ближайшие недели или месяцы
Об этом в интервью российским СМИ заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе из Донбасса Тони Фриш, передает РБК-Украина.
"По словам "нормандской четверки", должны быть созданы еще три зоны разведения и по ним должно быть принято решение, но обсуждение по этому вопросу еще идут и конкретные аспекты еще не согласованы. Так что это работа, безусловно, на ближайшие недели и месяцы" , - заявил он.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина определила новые участки для разведения сил и средств на Донбассе.
- Также, по его словам, 18 декабря группа по безопасности ТКГ согласует новые участки для разведения сил и потребует от ОБСЕ верификации.
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