Работа на ближайшие недели и месяцы - в ОБСЕ прокомментировали будущее разведение сил

17 декабря, 2019, 17:56

Участки разведения сил на Донбассе согласуют в ближайшие недели или месяцы

Об этом в интервью российским СМИ заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе из Донбасса Тони Фриш, передает РБК-Украина.

"По словам "нормандской четверки", должны быть созданы еще три зоны разведения и по ним должно быть принято решение, но обсуждение по этому вопросу еще идут и конкретные аспекты еще не согласованы. Так что это работа, безусловно, на ближайшие недели и месяцы" , - заявил он.