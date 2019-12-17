"Гончарук, выходи!" - евробляхеры снова митингуют под Кабмином

17 декабря, 2019, 11:17

17 декабря под Кабинетом министров Украины очередная акция "Автоевросилы", протестующие требуют упростить процедуры и цену растаможки авто

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Несколько сотен человек вышли на митинг под Кабинет министров и требуют у правительства и президента Владимира Зеленского упростить процедуры и цену растаможки авто, ввозимых в Украину.

Пикетчики скандируют: "Гончарук, выходи!"

Протестующие жгут файеры. Улица Грушевского заблокирована.