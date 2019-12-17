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Espreso.tvОбщество"Гончарук, выходи!" - евробляхеры снова митингуют под Кабмином

"Гончарук, выходи!" - евробляхеры снова митингуют под Кабмином

Евробляхеры под Кабмином
Евробляхеры под Кабмином
фото: Еспресо
17 декабря под Кабинетом министров Украины очередная акция "Автоевросилы", протестующие требуют упростить процедуры и цену растаможки авто

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Несколько сотен человек вышли на митинг под Кабинет министров и требуют у правительства и президента Владимира Зеленского упростить процедуры и цену растаможки авто, ввозимых в Украину.

Пикетчики скандируют: "Гончарук, выходи!"

Протестующие жгут файеры. Улица Грушевского заблокирована.

 

 

 

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