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Espreso.tvСпорт"Бавария" предложила 50 млн евро за футболиста "Шахтера", - Sky Sport

"Бавария" предложила 50 млн евро за футболиста "Шахтера", - Sky Sport


фото: shakhtar.com
"Шахтер" проинформировал агентов бразильского полузащитника Тете о предложении от "Баварии" в размере 50 млн евро

Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Мюнхенская "Бавария" серьезно настроена пополнить свой состав бразильским полузащитником донецкого "Шахтера" Тете.

Украинский клуб недавно проинформировал агентов игрока о предложении от немцев размером 50 млн евро. Несмотря на это переговоры между клубами продолжаются. Прямых контактов между "Баварией" и окружением Тете пока не было.

В нынешнем сезоне 19-летний бразилец провел за "Шахтер" 18 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Трансферная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt составляет 15 млн евро.

 

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