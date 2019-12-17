"Бавария" предложила 50 млн евро за футболиста "Шахтера", - Sky Sport

17 декабря, 2019, 19:43

"Шахтер" проинформировал агентов бразильского полузащитника Тете о предложении от "Баварии" в размере 50 млн евро

Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Мюнхенская "Бавария" серьезно настроена пополнить свой состав бразильским полузащитником донецкого "Шахтера" Тете.

Украинский клуб недавно проинформировал агентов игрока о предложении от немцев размером 50 млн евро. Несмотря на это переговоры между клубами продолжаются. Прямых контактов между "Баварией" и окружением Тете пока не было.

В нынешнем сезоне 19-летний бразилец провел за "Шахтер" 18 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Трансферная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt составляет 15 млн евро.