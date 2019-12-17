"Бавария" предложила 50 млн евро за футболиста "Шахтера", - Sky Sport
17 декабря, 2019, 19:43
"Шахтер" проинформировал агентов бразильского полузащитника Тете о предложении от "Баварии" в размере 50 млн евро
Об этом сообщает Sky Sport Germany.
Мюнхенская "Бавария" серьезно настроена пополнить свой состав бразильским полузащитником донецкого "Шахтера" Тете.
Украинский клуб недавно проинформировал агентов игрока о предложении от немцев размером 50 млн евро. Несмотря на это переговоры между клубами продолжаются. Прямых контактов между "Баварией" и окружением Тете пока не было.
В нынешнем сезоне 19-летний бразилец провел за "Шахтер" 18 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Трансферная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt составляет 15 млн евро.
- 9 декабря сообщалось, что полузащитник донецкого "Шахтера" Тете может перейти в мюнхенскую "Баварию".
- 25 ноября полузащитник донецкого "Шахтера" Тете заявил, что команду уже можно поздравить с победой в чемпионате Украины.
- 9 декабря футболист донецкого "Шахтера" Манор Соломон рассказал, что через несколько лет планирует перейти в топ-клуб уровня английского "Манчестер Сити".
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