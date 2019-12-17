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Espreso.tvОбщество"Батькивщина" заблокировала президиум Рады

"Батькивщина" заблокировала президиум Рады


фото: facebook/yan.dobronosov
Более 10 депутатов выстроились за президиумом и не пропускают главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука к рабочим местам

Об этом сообщает УНИАН.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и члены ее фракции заблокировали президиум Верховной Рады и трибуну парламента, к ним также присоединились народные депутаты от "Оппозиционного платформы - За жизнь".

По состоянию на сейчас депутаты так и не вернулись к рассмотрению вопросов повестки дня.

Между Тимошенко, Разумковым и соглавой ОПЗЖ Юрием Бойко идет активная дискуссия.

 

 

 

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