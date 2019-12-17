"Батькивщина" заблокировала президиум Рады
17 декабря, 2019, 13:41
Более 10 депутатов выстроились за президиумом и не пропускают главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука к рабочим местам
Об этом сообщает УНИАН.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и члены ее фракции заблокировали президиум Верховной Рады и трибуну парламента, к ним также присоединились народные депутаты от "Оппозиционного платформы - За жизнь".
По состоянию на сейчас депутаты так и не вернулись к рассмотрению вопросов повестки дня.
Между Тимошенко, Разумковым и соглавой ОПЗЖ Юрием Бойко идет активная дискуссия.
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