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Espreso.tvСпорт"Барселону" и "Реал" поселили в один отель перед Эль Классико

"Барселону" и "Реал" поселили в один отель перед Эль Классико


фото: Reuters
Накануне Эль Классико мадридский "Реал" и "Барселона" приняли решение жить в одном отеле для безопасности

Об этом сообщает La Sexta.

18 декабря "Барселона" примет мадридский "Реал" в центральном матче 17-го тура чемпионата Испании. Футболисты обеих команд отправятся на Камп Ноу из гостиницы "София". Безопасность передвижения будут гарантировать 12 полицейских фургонов.

Местная полиция обеспокоена проведением матча и не может обеспечить полную безопасность проведения Эль Классико. Поэтому испанская федерация футбола провела экстренное совещание по поводу мер безопасности, где обсудила все возможные сценарии развития при проведении встречи.

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