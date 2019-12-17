"Барселону" и "Реал" поселили в один отель перед Эль Классико

17 декабря, 2019, 14:31

Накануне Эль Классико мадридский "Реал" и "Барселона" приняли решение жить в одном отеле для безопасности

Об этом сообщает La Sexta.

18 декабря "Барселона" примет мадридский "Реал" в центральном матче 17-го тура чемпионата Испании. Футболисты обеих команд отправятся на Камп Ноу из гостиницы "София". Безопасность передвижения будут гарантировать 12 полицейских фургонов.

Местная полиция обеспокоена проведением матча и не может обеспечить полную безопасность проведения Эль Классико. Поэтому испанская федерация футбола провела экстренное совещание по поводу мер безопасности, где обсудила все возможные сценарии развития при проведении встречи.