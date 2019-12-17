Почему гривня усиливается, а цены дальше растут: объяснение министра экономики

17 декабря, 2019, 16:55

Цены на потребительские товары не уменьшаются, поскольку одновременно с курсом выросла средняя номинальная зарплата

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"За год курс гривни усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса).

Результат этих двух противоположных сил - цены на товары со значительной импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно", - подчеркнул он.

Также Милованов рассказал, на какие именно продукты это повлияло больше всего.

"Если более подробно, то есть и много других факторов ... Цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов.

Если бы акцизы не увеличивали, и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям. то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной ", - подчеркнул министр