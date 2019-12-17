Пентагон отреагировал на угрозы Эрдогана закрыть для США турецкие авиабазы
По словам Эспера, о заявлениях турецких властей он узнал из СМИ, сообщает Reuters.
"Мне нужно поговорить с моим (турецким) коллегой по обороне, чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько серьезно настроены", - отметил глава Пентагона.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что может закрыть для американских ВВС авиабазу Инджирлик.
По его словам, Анкара готова пойти на такой шаг в случае введения против нее американских санкций.
Еще одним поводом закрытия Эрдоган считает признание Сенатом США геноцида армян.
Эрдоган добавил, что Турция может закрыть и базу "Куречик", которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
С аналогичным заявлением 11 декабря выступил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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