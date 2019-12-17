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Espreso.tvМирПентагон отреагировал на угрозы Эрдогана закрыть для США турецкие авиабазы

Пентагон отреагировал на угрозы Эрдогана закрыть для США турецкие авиабазы

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о необходимости поговорить с властями Турции, чтобы оценить серьезность заявлений о закрытии для США авиабазы "Инджирлик"

По словам Эспера, о заявлениях турецких властей он узнал из СМИ, сообщает Reuters.

"Мне нужно поговорить с моим (турецким) коллегой по обороне, чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько серьезно настроены", - отметил глава Пентагона.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что может закрыть для американских ВВС авиабазу Инджирлик.

По его словам, Анкара готова пойти на такой шаг в случае введения против нее американских санкций.

Еще одним поводом закрытия Эрдоган считает признание Сенатом США геноцида армян.

Эрдоган добавил, что Турция может закрыть и базу "Куречик", которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.

С аналогичным заявлением 11 декабря выступил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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