 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМиллион гривен пенсии в США - министр юстиции больше не жалуется на зарплату

Миллион гривен пенсии в США - министр юстиции больше не жалуется на зарплату

Денис Малюська
Денис Малюська
фото: Укрінформ
Министр юстиции Денис Малюська дал комментарии о возможной отставке в связи с низкой зарплатой

Об этом министр юстиции Денис малюська заявил в программе " Свобода слова".

По словам Малюськи, нынешняя зарплата его "более или менее устраивает".

"Не дождутся. Не пишу заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства ... Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет ", - сообщил министр.

Малюська также добавил, что вопрос заработной платы не столь критический, как распространили некоторые СМИ.

"Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до того времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы. Существующая заработная плата более или менее уже устраивает, по крайней мере последний месяц я доволен. И я думаю, мои коллеги тоже ", - ответил министр на вопрос, какую зарплату он считает приемлемой.

Также министр оговорился о пенсии в США:

"Я получил недавно свою пенсию в США. Мне посчитали более миллиона гривен. Мне там на год хватит. Но дальше - не знаю, посмотрим. "

  • Напомним, ранее в интервью министр жаловался на низкую зарплату и хотел, не менее 80 тыс. грн в месяц.
 
 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2019 вторник

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2019 вторник

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать