Миллион гривен пенсии в США - министр юстиции больше не жалуется на зарплату

17 декабря, 2019, 09:59

Министр юстиции Денис Малюська дал комментарии о возможной отставке в связи с низкой зарплатой

Об этом министр юстиции Денис малюська заявил в программе " Свобода слова".

По словам Малюськи, нынешняя зарплата его "более или менее устраивает".

"Не дождутся. Не пишу заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства ... Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет ", - сообщил министр.

Малюська также добавил, что вопрос заработной платы не столь критический, как распространили некоторые СМИ.

"Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до того времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы. Существующая заработная плата более или менее уже устраивает, по крайней мере последний месяц я доволен. И я думаю, мои коллеги тоже ", - ответил министр на вопрос, какую зарплату он считает приемлемой.

Также министр оговорился о пенсии в США:

"Я получил недавно свою пенсию в США. Мне посчитали более миллиона гривен. Мне там на год хватит. Но дальше - не знаю, посмотрим. "