Миллион гривен пенсии в США - министр юстиции больше не жалуется на зарплату
Об этом министр юстиции Денис малюська заявил в программе " Свобода слова".
По словам Малюськи, нынешняя зарплата его "более или менее устраивает".
"Не дождутся. Не пишу заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства ... Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет ", - сообщил министр.
Малюська также добавил, что вопрос заработной платы не столь критический, как распространили некоторые СМИ.
"Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до того времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы. Существующая заработная плата более или менее уже устраивает, по крайней мере последний месяц я доволен. И я думаю, мои коллеги тоже ", - ответил министр на вопрос, какую зарплату он считает приемлемой.
Также министр оговорился о пенсии в США:
"Я получил недавно свою пенсию в США. Мне посчитали более миллиона гривен. Мне там на год хватит. Но дальше - не знаю, посмотрим. "
- Напомним, ранее в интервью министр жаловался на низкую зарплату и хотел, не менее 80 тыс. грн в месяц.
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