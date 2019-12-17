Лопес меня не впечатлил, - Ломаченко о бое американца и Комми

17 декабря, 2019, 19:25

Василий Ломаченко признался, что его не сразил Теофимо Лопес в поединке против Ричарда Комми за пояс IBF в легком весе (до 61,2 кг)

Об этом сообщает BoxingScene.

Украинский боксер Василий Ломаченко в 2020 году встретится с американцем Теофимом Лопесом в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Украинец выразил свое мнение об американце, которое сложилась у него после поединка Лопеса против Ричарда Комми.

"Меня Лопес не впечатлил. Но теперь у него есть пояс, поэтому мне интересно с ним драться. Он очень уверенный в себе парень. Не впечатлило по той причине, что всего два раунда было, ничего не понятно", - сказал украинец.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).