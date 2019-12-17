Лопес меня не впечатлил, - Ломаченко о бое американца и Комми
Об этом сообщает BoxingScene.
Украинский боксер Василий Ломаченко в 2020 году встретится с американцем Теофимом Лопесом в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Украинец выразил свое мнение об американце, которое сложилась у него после поединка Лопеса против Ричарда Комми.
"Меня Лопес не впечатлил. Но теперь у него есть пояс, поэтому мне интересно с ним драться. Он очень уверенный в себе парень. Не впечатлило по той причине, что всего два раунда было, ничего не понятно", - сказал украинец.
Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).
- 17 декабря стало известно, что известный тренер Роберт Гарсия считает, что американец Теофимо Лопес имеет шансы победить Василия Ломаченко .
- 16 декабря стало известно, что тренер и отец боксера Теофима Лопеса, Теофимо Лопес-старший считает, что его сын без проблем разберется с украинцем Василием Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 15 декабря американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда комм и стал соперником украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 12 декабря промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий бой в марте-апреле 2020 года.
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