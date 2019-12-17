Китай установил мировой рекорд по запускам космических спутников

17 декабря, 2019, 23:04

Китай завершил развертывание основного спутникового созвездия навигационной спутниковой системы "Бэйдоу" после успешного запуска спутников 16 декабря, установив новый мировой рекорд по развертыванию глобальной навигационной спутниковой системы

Об этом сообщает Синьхуа.

"Китай осуществил запуск двух спутников "Бэйдоу" с Сычуаньского космодрома 16 декабря. Это стало успешным завершением запуска всех 24 спутников средней околоземной орбиты системы "Бэйдоу-3", а также завершением работы по созданию основного спутникового созвездия в рамках глобальной навигационной спутниковой системы "Бэйдоу-3". Ее главный конструктор Ян Чанфен отметил, что на данный момент были осуществлены 18 успешных запусков спутников системы "Бэйдоу-3" после того, как в 2017 году на орбиту был выведен ее первый спутник ", - говорится в сообщении.

Ян Чанфен отметил, что Китай в среднем ежемесячно запускал 1,2 спутника, установив новый мировой рекорд по развертыванию глобальной навигационной спутниковой системы.

"Бэйдоу" - это глобальная навигационная спутниковая система, самостоятельно построенная и эксплуатируемая Китаем. Китай начал строить систему "Бэйдоу-3" в 2009 году, и 5 ноября 2017 г. запустил первый спутник "Бэйдоу-3".

28 спутников системы "Бэйдоу-3" и два резервных спутника "Бэйдоу-2" были успешно отправлены на заданные орбиты в течение примерно двух лет.

Кроме того, Китай планирует запустить два спутника на геостационарную орбиту до июня 2020 года и завершить создание системы "Бэйдоу-3" для того, чтобы обеспечить глобальные услуги с более значительной производительностью.