Китай установил мировой рекорд по запускам космических спутников
Об этом сообщает Синьхуа.
"Китай осуществил запуск двух спутников "Бэйдоу" с Сычуаньского космодрома 16 декабря. Это стало успешным завершением запуска всех 24 спутников средней околоземной орбиты системы "Бэйдоу-3", а также завершением работы по созданию основного спутникового созвездия в рамках глобальной навигационной спутниковой системы "Бэйдоу-3". Ее главный конструктор Ян Чанфен отметил, что на данный момент были осуществлены 18 успешных запусков спутников системы "Бэйдоу-3" после того, как в 2017 году на орбиту был выведен ее первый спутник ", - говорится в сообщении.
Ян Чанфен отметил, что Китай в среднем ежемесячно запускал 1,2 спутника, установив новый мировой рекорд по развертыванию глобальной навигационной спутниковой системы.
"Бэйдоу" - это глобальная навигационная спутниковая система, самостоятельно построенная и эксплуатируемая Китаем. Китай начал строить систему "Бэйдоу-3" в 2009 году, и 5 ноября 2017 г. запустил первый спутник "Бэйдоу-3".
28 спутников системы "Бэйдоу-3" и два резервных спутника "Бэйдоу-2" были успешно отправлены на заданные орбиты в течение примерно двух лет.
Кроме того, Китай планирует запустить два спутника на геостационарную орбиту до июня 2020 года и завершить создание системы "Бэйдоу-3" для того, чтобы обеспечить глобальные услуги с более значительной производительностью.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция