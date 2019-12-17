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Espreso.tvМирКитай принял на вооружение первый построенный в стране авианосец

Китай принял на вооружение первый построенный в стране авианосец


фото: dpa
Китай принял на вооружение первый самостоятельно построенный авианосец "Шаньдун"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, корабль был спущен на воду еще в 2017 году и прошел несколько этапов испытаний.

Конструкция "Шаньдуна" похожа на конструкцию авианосца "Ляонин", который Китай купил в Украине в 1998 году в недостроенном состоянии. Впоследствии он был достроен и переоборудован. Сейчас "Ляонин" используется преимущественно для учений.

За официальной церемонией включения "Шаньдуна" в состав флота наблюдал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он контролирует обновление вооруженных сил и разработку новых видов оружия. В последнее время Пекин усиливает свое военно-морское присутствие в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.

По сообщениям государственных СМИ, Китай требует минимум шесть авианосцев. В то же время Соединенные Штаты имеют 10 авианосцев и планируют построить еще два.

Китайские военные официально не объявляли о планах по строительству третьего авианосца, но официальные государственные СМИ Китая сообщили, что он уже строится.

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